У Криму зустріли Ваїтова та Примова, що звільнилися з російського ув'язнення

Незаконно засуджені фігуранти севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустем Ваїтов та Юрій (Нурі) Примов, звільнені напередодні з російської неволі у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну покарання, у четвер прибули до Криму.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook активістка Лутфіє Зудіеєва.

"Рустем Ваїтов та Нурі Примов вже у Криму. Ласкаво просимо додому", - написала Зудієва.

У зв'язку з поверненням додому Ваїтова та Примова активісти Кримської солідарності організували флешмоб "Ласкаво просимо, Нурі й Рустем!".

"У соціальних мережах з'явилися фотографії з плакатами "Хош кельдін'із, Нурі ве Рустем!" (Ласкаво просимо, Нурі й Рустем - ред). Таким чином люди хочуть розділити радість з нагоди звільнення і повернення політв'язнів додому", - повідомляє Кримська солідарність.

Як повідомлялося, 22 січня адвокат Едем Семедляєв виїхав до російського м. Курган для зустрічі з виправної колонії №1 УФСВП по Курганській області кримського політв'язня Рустема Ваїтова. Разом з адвокатом Ваїтова зустрічав його рідний брат і представники дипломатичної місії України.

В цей же день адвокат Рустем Кямілєв зустрічав кримського політв'язня Нурі Примова з російської ВК №5 УФСВП по республіці Мерій Ел. Разом з ним Примова зустрічали активісти і родичі політв'язня.

За даними Кримської солідарності, звільнення третього фігуранта цієї справи Ферата Сайфуллаєва, у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну ув'язнення, відбудеться через два місяці.

У січні і квітні 2015 року у кримському селі Орлине під Севастополем пройшли перші обшуки в будинках кримських татар-мусульман, після яких було затримано Руслана Зейтуллаєва (1985 р.н.), Юрія (Нурі) Примова (1976 р.н.), Рустема Ваїтова (1986 р.н.), Ферата Сайфуллаєва (1983 р.н.).

Зейтуллаєву інкримінували ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації). Примову, Ваїтову, Сайфуллаєву інкримінували ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації).

У вересні 2016 року Північно-Кавказьким окружним військовим судом м. Ростов-на-Дону Примову, Ваїтову, Сайфуллаєву було винесено вирок - по п'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму, Зейтуллаєву - сім років. Після перегляду вироку Зейтуллаєву присудили 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

На думку адвокатів, які працюють з даною категорією справ, протягом усього слідства не було представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. У мотивувальній частині рішення ВС РФ відсутні будь-які дані про терористичну діяльність фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", відповідно до визначення тероризму, даного у Кримінальному Кодексі РФ і Федеральному Законі РФ "Про боротьбу з тероризмом" від 03.07.1998 р.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Ваїтова, Примова, Сайфуллаєва й Зейтуллаєва політв'язнями.