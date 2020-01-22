З російської колонії вийшов ще один фігурант "севастопольської справи"

Незаконно засудженого у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Юрія (Нурі) Примова звільнено з російської колонії у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну ув'язнення.

Про це з посиланням на адвоката Рустема Кямилева повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"Рустем Кямілев учора вилетів в республіку Марій Ел, щоб зустріти кримського політв'язня з російської колонії ВК №5 УФСВП по республіці Марій Ел. Сьогодні, 22 січня 2020 року, закінчився п'ятирічний термін відбування покарання для двох політв'язнів кримських татар - мусульман з Криму. Разом з адвокатом Кямілевим Юрія (Нурі) Примова зустрічають активісти", - йдеться у повідомленні.

Раніше в середу, 22 січня, з російської колонії ВК №1 УФСВП по Курганській області був звільнений незаконно засуджений у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Рустем Ваїтов.

Як повідомляв Укрінформ, у січні та квітні 2015 року в кримському селі Орлине під Севастополем пройшли перші обшуки в будинках кримських татар-мусульман, після яких були затримані Руслан Зейтуллаєв (1985 р.н.), Юрій (Нурі) Примов (1976 р.н .), Рустем Ваїтов (1986 р.н.), Ферат Сайфуллаєв (1983 р.н.). Всі четверо були незаконно арештовані.

Зейтуллаєву інкримінували ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації).

Примову, Ваїтову, Сайфуллаєву інкримінували ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації).

У вересні 2016 року Північнокавказьким окружним військовим судом м. Ростов-на-Дону, який розглядав цю справу, Примову, Ваїтову, Сайфуллаєву було винесено вирок - по п'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму, Зейтуллаєву - сім років. Після перегляду вироку Руслану Зейтуллаєву присудили 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

На думку адвокатів, які працюють з даною категорією справ, протягом усього слідства не було надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. У мотивувальній частині рішення ЗС РФ відсутні будь-які дані про терористичну діяльність фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", відповідно до визначення тероризму, даного в Кримінальному Кодексі РФ і Федеральному Законі РФ "Про боротьбу з тероризмом" від 03.07.1998 р.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Ваїтова, Примова, Сайфуллаєва і Зейтуллаєва політв'язнями.

Фото: Кримська солідарність.