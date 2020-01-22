Фігурант "севастопольської справи" Ваітов вийшов на волю з колонії РФ

"Сьогодні, 22 січня 2020 року, закінчився п'ятирічний термін відбування покарання для двох політв'язнів кримських татар - мусульман з Криму", - повідомляє Кримська солідарність.

За її даними, адвокат Едем Семедляєв напередодні вилетів до російського м. Курган і вже зустрів кримського політв'язня Рустема Ваітова з російської колонії ВК №1 УФСВП у Курганській області.

Разом із адвокатом Ваітова зустрічає його рідний брат і представники дипломатичної місії України.

Як повідомлялося, в січні та квітні 2015 року в кримському селищі Орлине під Севастополем пройшли перші обшуки в будинках кримських татар-мусульман, після яких були затримані Руслан Зейтуллаєв (1985 р.н.), Юрій (Нурі) Примов (1976 р.н. ), Рустем Ваітов (1986 р.н.), Ферат Сайфуллаєв (1983 р.н.). Всі четверо були незаконно арештовані.

Зейтуллаєву інкримінували ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації).

Примову, Ваітову, Сайфуллаєву інкримінували ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь в діяльності терористичної організації).

У вересні 2016 року Північнокавказьким окружним військовим судом м. Ростов-на-Дону, який розглядав зазначену справу, Примову, Ваітову, Сайфуллаєву був винесений вирок - по п'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму, Зейтуллаєву - сім років. Після перегляду вироку Руслану Зейтуллаєва засудили на 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

На думку адвокатів, які працюють з такою категорією справ, упродовж усього слідства не було представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. У мотивувальній частині рішення ВС РФ відсутні будь-які дані про терористичну діяльність фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", відповідно до визначення тероризму, що міститься у Кримінальному Кодексі РФ і Федеральному Законі РФ "Про боротьбу з тероризмом" від 03.07.1998 р.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Ваітова, Примова, Сайфуллаєва і Зейтуллаєва політв'язнями.

Фото: Кримська солідарність