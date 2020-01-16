В Євросоюзі занепокоєні мілітаризацією Росією Криму

Європейський Союз глибоко занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Росією окупованого Кримського півострова.

Про це йдеться у заяві, виголошеній делегацією Євросоюзу під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу широкомасштабної мілітаризації Кримського півострова з боку Росії, яка продовжує впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та за його межами", - зазначається у заяві.

Нагадується, що ЄС рішуче засуджує акти агресії РФ проти України та не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Європейський Союз також вкотре закликав усі сторони виконати взяті на себе зобов’язання, оскільки "стійке політичне врегулювання конфлікту на сході України може бути досягнуто лише шляхом повного виконання Мінських домовленостей".

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Як повідомляв Укрінформ, заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський висловив сподівання, що під час Турецького головування в Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки буде більше уваги приділятися питанням розв’язання російсько-українського конфлікту на Донбасі та проблемі демілітаризації і деокупації Криму.

Туреччина упродовж січня-квітня 2020 року очолюватиме Форум ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки — одного з двох основних директивних органів Організації, що засідають на регулярній основі в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні.