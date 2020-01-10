Вірменія спростовує інформацію про авіарейси в окупований Крим

Комітет цивільної авіації Вірменії спростував інформацію окупаційної влади Криму про нібито запуск у 2020 році авіасполучення між аеропортами Сімферополя і Єревана.

Про це повідомляє PanARMENIAN.Net.

"Комітет цивільної авіації Вірменії не отримував запит на здійснення авіарейсів Єреван - Сімферополь (Крим)", - йдеться у повідомленні.

Раніше, за даними Крим.Реаліі, ряд російських і вірменських ЗМІ повідомили, що у 2020 році заплановані прямі рейси Єреван - Сімферополь. Зазначалося, що компанія «Ікар» планує здійснювати польоти за маршрутом Єреван - Сімферополь і отримала погодження Росавіації на сім вильотів на тиждень.

Після окупації півострова Росією у березні 2014 року польоти за міжнародними напрямками в Крим і з Криму не здійснюються.

Європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Криму, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя. У Києві Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно заявила про приналежність повітряного простору над Кримом Україні, підтвердивши, що контроль за забезпеченням безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».