Візит Путіна в окупований Крим і військові навчання РФ біля півострова незаконні — МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану Росією частину території України – Крим та місто Севастополь.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій 10 січня.

"Крим і Севастополь є невід’ємною частиною суверенної території України, і жодні поїздки російських посадовців не змінять їх статус, закріплений у Конституції України та визнаний міжнародним співтовариством", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС акцентували, що навчання Північного і Чорноморського флотів Російської Федерації біля берегів тимчасово окупованого Кримського півострова є незаконними.

"Міністерство закордонних справ України вважає, що мілітаризація Кримського півострова становить серйозну загрозу європейській безпеці", - підкреслюється в заяві.

Читайте також: Україна заявила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.