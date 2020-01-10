Візит Путіна в окупований Крим і військові навчання РФ біля півострова незаконні — МЗС
Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій 10 січня.
"Крим і Севастополь є невід’ємною частиною суверенної території України, і жодні поїздки російських посадовців не змінять їх статус, закріплений у Конституції України та визнаний міжнародним співтовариством", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС акцентували, що навчання Північного і Чорноморського флотів Російської Федерації біля берегів тимчасово окупованого Кримського півострова є незаконними.
"Міністерство закордонних справ України вважає, що мілітаризація Кримського півострова становить серйозну загрозу європейській безпеці", - підкреслюється в заяві.
Як повідомляв Укрінформ, 9 січня Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.