Україна заявила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму

Україна передала російській стороні ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.

"У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала вона.

Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах. "Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - заявила вона.