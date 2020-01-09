Кислиця нагадав ООН, чому в 1945-му українці підтримали Рузвельта

Тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням Статуту ООН у наш час.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Радбезу ООН про дотримання Статуту ООН як основи для підтримання міжнародного миру та безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

"Хай хто там що говорить чи пише, керуючись політичними міркуваннями, тимчасова окупація та спроба анексії Криму є найганебнішим порушенням Статуту ООН нашого часу і таким залишиться в підручниках з історії", - сказав Кислиця.

За його словами, цей міжнародний збройний конфлікт протягом шести років забрав життя майже 14 тисяч осіб, щонайменше 30 тисяч людей були поранені, мільйони людей стали вимушено переміщеними осіб.

Заступник міністра наголосив на незамінній ролі Радбезу в забезпеченні міжнародного миру та безпеки, а також відповідальності за порушення міжнародного права.

Він зазначив, що Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості розміщення багатонаціональних миротворчих сил ООН на ділянці українсько-російського кордону на Донбасі, що може допомогти принести довгоочікуваний мир.

Кислиця нагадав, що 1945 року, коли обговорювалася назва новостворюваної організації, українська делегація підтримала президента США Франкліна Рузвельта, який запропонував словосполучення "Об’єднані Нації". Скептики застерігали, що в разі конфлікту між членами ООН назва не відповідатиме реаліям. Тодішній голова української делегації закликав відмовитися від "такого песимістичного погляду на майбутнє нашої організації", оскільки "вона має будуватися так, щоб уникати можливості конфлікту чи розколу між народами".

У цьому зв'язку Кислиця як представник країни, яка потерпає від агресії з боку постійного члена Радбезу, висловив жаль з приводу того, що прагнення батьків-засновників ООН через 75 років не реалізовані.

Водночас, на його думку, ювілейна дата є доброю нагодою проаналізувати, чи виконуються принципи та цілі Статуту ООН на тлі ескалації регіональних конфліктів та війни між членами ООН у Європі.

Про ООН, за його словами, виголошено багато правильних промов, в яких прославляють верховенство міжнародного права та торжество принципів, закріплених у Статуті. "Я б і сам під ними підписався, якби не одна річ - якби ці промови не виголошували ті, хто, ставши постійним членом Ради Безпеки та приєднавшись до ОБСЄ та Ради Європи, розв’язав у цьому столітті не одну війну проти своїх найближчих сусідів", - заявив Кислиця.

Він закликав судити не за вишуканими словами, а конкретними вчинками і дотриманням Статуту Організації.