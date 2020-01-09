Катастрофа в Ірані: Кислиця в Радбезі ООН зачитав заяву чотирьох держав

Українські експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні катастрофи пасажирського літака МАУ біля Міжнародного аеропорту Тегерана.

Про це заявив у четвер заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Радбезу ООН про дотримання Статуту ООН як основи для підтримання міжнародного миру та безпеки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Дипломат зачитав спільну заяву від імені чотирьох держав - Канади, Німеччини, Швеції та України, - громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

«Обставини цієї катастрофи поки незрозумілі, - сказав Кислиця. - Фахівці повинні розслідувати її причини, щоб знайти відповіді на питання, що призвело до аварії. Для цього наші експерти повинні отримати безумовну підтримку в розслідуванні інциденту».

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

За останніми даними, на борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.