На КПВВ “Чонгар” затримали бойовика "самооборони Криму"

На КПВВ “Чонгар” на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом поліцейські затримали бойовика, який входив до складу незаконного збройного формування “Самооборона Криму”.

Про це повідомляє ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.

“Поліцейські затримали чоловіка 8 січня на КПВВ “Чонгар”. Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом Крим”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування “Самооборона Криму” та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим.

Як інформують у поліції, слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру. Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років.

9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.