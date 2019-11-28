На адмінкордоні з Кримом проводять масштабні рейди - шукають перевізників-нелегалів

У Генічеському районі Херсонської області, що межує з тимчасово окупованою територією АР Крим розпочали рейди з виявлення нелегальних перевізників.

Про це повідомляє місцеве видання «Новий візит».

«27 листопада сплив термін, який голова Генічеської райдержадміністрації Андрій Онищенко надав нелегальним перевізникам для початку процесу легалізації їх діяльності. І вже сьогодні, 28 листопада, рано вранці під керівництвом Онищенка у Генічеському районі розпочався масштабний рейд з виявлення нелегальних перевізників», - йдеться у повідомленні.

До рейду долучилися представники Укртрансбезпеки, податкової поліції, патрульні, прикордонники.

У Генічеському районі розпочато рейди по виявленню нелегальних перевізників / Фото: vizit.ks.ua

На трасі Харків - Сімферополь у напрямку до адмінмежі з Кримом учасники рейду зупиняли всі автомобілі. Перевіряли документи, наявність пасажирів. Зазначається, що активну участь у цьому брав і особисто голова Генічеської райдержадміністрації - спілкувався з водіями.

Були виявлені перевізники, які нелегально везли пасажирів з Новоолексіївки до Чонгара і в зворотному напрямку. На них оформлювали протоколи.

Голова РДА зазначив, що такі рейди у Генічеському районі будуть проводитися постійно, і у перевізників нема іншого виходу як легалізація.

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Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області є близько 10 місць скупчення нелегальних перевізників – це, зокрема, автовокзал у Херсоні, поблизу КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар», залізничної станції в Новоолексіївці, залізничного вокзалу у Херсоні, біля аеропорту «Херсон».

Влада області планує маркувати QR-кодами автобуси внутрішньообласних перевезень, які працюють легально.