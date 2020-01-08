Російський корабель-розвідник "крутився" поблизу Азовського узбережжя

Підрозділи Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку, перешкодили кораблю берегової охорони ФСБ здійснювати збір розвідувальних даних поблизу Азовського узбережжя.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У підрозділах Об’єднаних сил, які беруть участь в операції на Приазовському напрямку тривають заходи з протидії розвідувальної та диверсійної діяльності з боку російських спецслужб. Зокрема, під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади на дистанції близько 10 морських миль виявлено корабель берегової охорони ФСБ Росії, що здійснював збір розвідувальних даних", - йдеться в повідомленні.