Президент Естонії відмовилася від кримського вина, подарованого їй Росією

Президент Естонії відмовилася від кримського вина, подарованого їй Росією

Укрінформ
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від пляшки кримського вина, подарованої посольством Росії в день її 50-річчя.

Про це в середу повідомляє естонське видання Eesti Ekspress.

"Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя. Останню повернули з офісу президента в посольство Росії", - йдеться в повідомленні.

Глава естонської держави відзначила свій ювілей 30 грудня 2019 року.

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Як повідомляв Укрінформ 12 грудня 2019 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час форуму лідерства "Польща-Естонія, спільність цілей в Раді Безпеки ООН" заявила, що Еcтонія як непостійний член Ради безпеки ООН має намір протягом найближчих 2 років порушувати тему України з метою "зберегти цю дискусію на форумі Ради Безпеки ООН".

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