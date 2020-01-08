Президент Естонії відмовилася від кримського вина, подарованого їй Росією

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася від пляшки кримського вина, подарованої посольством Росії в день її 50-річчя.

Про це в середу повідомляє естонське видання Eesti Ekspress.

"Російське посольство надіслало президенту Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя. Останню повернули з офісу президента в посольство Росії", - йдеться в повідомленні.

Глава естонської держави відзначила свій ювілей 30 грудня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ 12 грудня 2019 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час форуму лідерства "Польща-Естонія, спільність цілей в Раді Безпеки ООН" заявила, що Еcтонія як непостійний член Ради безпеки ООН має намір протягом найближчих 2 років порушувати тему України з метою "зберегти цю дискусію на форумі Ради Безпеки ООН".