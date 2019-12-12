Естонія буде порушувати тему України на форумі Радбезу ООН — Кальюлайд

Ecтонія як непостійний член Ради Безпеки ООН в 2020-2021 роках звертатиме увагу на ситуацію в Україні та Грузії.

На цьому під час форуму лідерства “Польща-Естонія, спільність цілей в Раді Безпеки ООН”, що відбувся в четвер у Варшаві, заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Wnp.pl.

“Польща упродовж двох років роботи в Радбезі ООН порушувала питання України і Грузії. Не вдалося запропонувати рішення, але, принаймні, вдалося бути впевненими: люди в Україні і Грузії пам’ятають, що завжди є промінчик світла і надії. Тому ми хочемо зберегти цю дискусію на форумі Ради Безпеки ООН”, - заявила Кальюлайд.

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Вона зазначила, що Таллінн планує дуже серйозно зайнятися у Радбезі ООН питанням кібербезпеки. Крім того, Естонія працюватиме над питаннями прав жінок та дітей у зонах конфліктів і глобальних кліматичних змін.

Естонія змінила у складі Радбезу ООН Польщу.