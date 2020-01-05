Організатори DreamBIG Forum скасували виступ Хакамади, яка підтримала анексію Криму

В інвестиційно-девелоперській компанії Taryan Group заявили, що відмовилися від участь російського політика Ірини Хакамади у форумі 27 лютого.

Про це вони повідомили у Facebook.

"Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і узгодили можливість її (Ірини Хакамади - ред.) в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною", - зазначили в Taryan Group.

Як повідомляв Укрінформ, скандальний російський політик Ірина Хакамада мала виступити на бізнес-форумі в Києві 27 лютого.

Раніше, в 2014 році, російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупитКрими Крим в України і так вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію в складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.