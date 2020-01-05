Прикордонники пояснили, чому пропустили Dr. Alban, який виступав у окупованому Криму

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що Президент України не може впливати на рішення прикордонників щодо пропуску чи не пропуску певних осіб в Україну.

Про це він написав у Facebook.

"Державний кордон він (шведський співак Dr. Alban - ред.) перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. При цьому наголошую - питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України", - написав Дейнеко.

Також він зазначив, що відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Проте у разі його відсутності та наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Росією Криму, заявив, що приїхав в Україну за підтримки Президента Володимира Зеленського.

Партія «Європейська солідарність» підготувала низку запитів до СБУ і Президента Володимира Зеленського щодо порушення українського законодавства і дозволу на в’їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму, публічно називають анексований РФ півострів спірною територією і виступали на окупованій українській землі.