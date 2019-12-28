Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%
Укрінформ
У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%.
Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Уже з січня 2020 року рівень грошового забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%", - сказав Дейнеко.
За його словами, 99 родин прикордонників наприкінці року отримали компенсацію за житло. На це було спрямовано 112 мільйонів гривень. Голова Держприкордонслужби зауважив, що прикордонники, які отримали цю компенсацію, перебували у черзі з 1987 року.