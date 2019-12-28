Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%

У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Уже з січня 2020 року рівень грошового забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%", - сказав Дейнеко.

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За його словами, 99 родин прикордонників наприкінці року отримали компенсацію за житло. На це було спрямовано 112 мільйонів гривень. Голова Держприкордонслужби зауважив, що прикордонники, які отримали цю компенсацію, перебували у черзі з 1987 року.