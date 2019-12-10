Голова ДПСУ перевірив облаштування кордону на ділянці з Росією

Інженерне облаштування державного кордону – один з елементів прикордонної безпеки країни.

Про це Голова Держприкордонслужби зазначив під час робочої поїздки на ділянку кордону з Росією, йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Інженерне облаштування державного кордону проводити вкрай важливо. Адже це один з елементів прикордонної безпеки країни. І ми цю роботу активно продовжуватимемо», - зазначив Голова ДПСУ.

Він укотре акцентував увагу на важливості використання в охороні кордону технічних засобів, що дозволить мінімізувати людський фактор і більш ефективно використовувати групи реагування.

«Облаштування кордону технічними системами контролю за кордоном, а це і тепловізори, і датчики руху та відеокамери, дозволить нам не лише автоматизувати процеси, а й завчасно виявляти будь-які спроби порушення і фіксувати їх», - відмітив Дейнеко.

Безпосередньо на місцевості він особисто оглянув усі наявні інженерні споруди та додаткові технічні засоби. Крім того, в центрі управління службою прикордонного підрозділу на Харківщині Голова Держприкордонслужби перевірив використання в охороні кордону систем відеоспостереження і сигналізації. Окремо він ознайомився з облаштуванням підрозділів.

У ДПСУ зауважили, що бюджетом на 2019 рік для виконання Плану заходів передбачено 400 млн гривень, з яких на даний час профінансовано 363 млн гривень.

Загалом від початку робіт з 2015 року на кордоні з Росією облаштовано майже 400 км протитранспортних ровів, 66,5 км контрольно-слідових смуг, побудовано 311 км рокадних доріг, 100 переходів дороги через яри, 96,5 км металевого паркану, 49 км загородження типу «Єгоза». На окремих ділянках розгорнуто 4 комплекси відеоконтролю та сигналізації і розгортається ще п`ять таких комплексів. Реконструйовано 5 прикордонних підрозділів.

фото: ДПСУ