До Києва їде Хакамада, яка підтримала анексію Криму

Скандальний російський політик Ірина Хакамада, яка пропонувала "викупити" Крим в України, виступить на бізнесфорумі в Києві.

Про це повідомляється на сторінці Facebook компанії Taryan Group, яка організовує виступ політика.

"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років у Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнестренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії й жити у гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки й гіпотези випробувані особисто. Ірина Хакамада автор безлічі книг, серед яких бестселер «Дао Життя. Майстер-клас від переконаного індивідуаліста», входить в ТОП 100 найвідоміших жінок світу за версією журналу Time, а також була серед тисячі жінок планети, номінованих на Нобелівську премію Миру. Не прогав унікальний виступ Ірини Хакамади на DreamBIG Forum! 27 лютого, Палац Спорту", - йдеться у повідомленні.

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Запланований візит Хакамади в Україну вже прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Розслабляйтеся в передчутті насолоди... Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну... Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві", - написав у Фейсбуці Чубаров.

У 2014 році російський політик Ірина Хакамада пропонувала викупити Крим в України і таким чином вийти з конфлікту, легалізувавши анексовану територію у складі Росії. У 2017 році в інтерв'ю "Радіо Свобода" Хакамада підтвердила свою позицію.

Фото: maxpark.com