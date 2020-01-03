Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав нісенітницею заяву російського МЗС щодо Криму, в якій незаконна анексія півострова Росією трактується як «реалізація права народу на самовизначення після збройного заколоту в Україні за зовнішньої підтримки».

Відповідну заяву Карл Більдт оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

«Це нісенітниця. Зрозуміло, що не було ніякого збройного заколоту в Києві, але був колапс провального та наскрізь корумпованого президента. І сам Путін вже розповідав, як він послав свої війська для захоплення Криму. Це є очевидним та кричущим порушенням міжнародного законодавства», - наголосив шведський політик.

Так Більд прокоментував заяву МЗС Росії про те, що окупація Криму була "проголошенням незалежності Криму і його об'єднанням з Росією", що нібито "стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною підтримкою".