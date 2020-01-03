Журналу з Британії, що назвав Крим "російським", нагадали рекомендації власного МЗС

Посольство України у Великій Британії зреагувало на статтю журналу Good Housekeeping, який назвав Крим "російським".

Відповідний коментар посольство розмістило у Twitter.

«Не вводьте читачів в оману! Поза сумнівом, Криму варто ввійти до найпопулярніших напрямків 2020 року, але це територія, що перебуває під військовою окупацією. Візьміть до уваги поради для мандрівників МЗС. Крим – це Україна», - заявили в посольстві, прикріпивши посилання на допис із рекомендаціями дипломатичного відомства.

.@GHmagazine Do not mislead your readers! Undoubtedly, #Crimea is worth to enter the rate of hottest 2020 destinations, but it’s a territory under military occupation. Mind FCO travel advice. #CrimeaIsUkraine https://t.co/9Qihzw3Shf pic.twitter.com/U4mxjeYWvS — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 2 января 2020 г.

Раніше британський журнал Good Housekeeping у статті про найпопулярніші напрямки для туристичних поїздок назвав окупований Крим "російським".