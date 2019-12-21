До арештованого в Криму Кашука досі не пустили адвоката

Адвокат досі не отримав доступу до арештованого напередодні в окупованому Криму жителя Сімферополя Дениса Кашука, тому поки немає ніякої інформації про те, що стало причиною його затримання і взяття під варту.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на інтерв'ю Громадського радіо з головою правління КПГ Ольгою Скрипник.

“Поки що важко сказати, що там і як, адже, дійсно, адвокат поки не отримав доступу до цієї людини. Ми знаємо, що в соцмережах в Дениса немає якихось проукраїнських висловлювань. Діяльність, якою він займався, також не пов’язана з політичною – це рекламний бізнес. Тому поки що незрозуміло, які підстави були для затримання”, - повідомила Скрипник.

За її словами, є офіційна версія, яку озвучує ФСБ – це зберігання зброї та вибухових речовин, "але в нас є не один десяток кейсів, де це також було формальною підставою, а реально були інші причини".

Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин.

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Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня в його будинку провели обшук, за підсумками якого була вилучена техніка й електронні носії.

20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.

МЗС України висловлює протест Росії у зв'язку із затриманням в анексованому Криму Дениса Кашука та вимагає звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.