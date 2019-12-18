РФ має сплатити Укрнафті $44 мільйони за втрачені інвестиції в Криму — Верховний суд Швейцарії

Рішенням від 12 грудня 2019 року Верховний суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ «Укрнафта».

Про це повідомляє 18 грудня пресслужба Укрнафти.

«12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ «Укрнафта» в Автономній Республіці Крим. У травні 2019 року Російська Федерація звернулась до Верховного суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду. 12 грудня 2019 року Верховний суд Швейцарії своїм рішенням відмовив Російській Федерації», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в українській компанії, Верховний суд Швейцарії зобов’язав Російську Федерацію сплатити Укрнафті 155 тисяч швейцарських франків судових витрат.

Зазначається, що Укрнафта розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення.

Повідомляється також, що рішення Верховного суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним і оскарженню не підлягає.

«Це рішення ставить крапку у спробах Російської Федерації позбавити ПАТ «Укрнафта» можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції», - наголосили у компанії.

Там також нагадали, що рішенням міжнародного арбітражного суду, яке РФ просила скасувати, на Російську Федерацію покладено відповідальність за дії збройних формувань, які у квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу й автозаправних станцій Укрнафти в АР Крим, після чого інвестиції Укрнафти були формально експропрійовані окупаційною владою, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

В Укрнафті зауважили, що раніше Верховний суд Швейцарії залишив без задоволення вимогу Російської Федерації про скасування рішення міжнародного арбітражного суду про наявність у нього юрисдикції розглядати спір між ПАТ «Укрнафта» і Російською Федерацією.

Після захоплення Криму у 2014 році РФ із застосуванням сили позбавила Укрнафту прав власності на 16 автозаправних станцій. Компанія, спираючись на Угоду між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року, подала скаргу до міжнародного арбітражного суду.

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом у нашій країні в 2018 році становила 63,6%, у загальному видобутку газу – 5,5%. Станом на 1 січня 2019 року Укрнафта володіє 85 спеціальними дозволами на видобування (промислову розробку родовищ) вуглеводнів.

Нафтогаз України контролює 50% + 1 акція Укрнафти. Компанії, що входять в сферу впливу групи "Приват" Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42% акцій. З 2003 року група "Приват" здійснює операційне управління ПАТ "Укрнафта".