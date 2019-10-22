Укрнафта витрачає на обслуговування податкового боргу вдвічі більше, ніж на інвестиції

ПАТ "Укрнафта" за 6 місяців 2019 року спрямувала на обслуговування податкового боргу 1,8 млрд грн, а сума інвестицій становила 749 млн грн.

Про це пише пресслужба Укрнафти.

"Невирішене питання простроченої податкової заборгованості обмежує можливості інвестувати в розвиток бізнесу. На сьогодні Укрнафта витрачає на обслуговування боргу вдвічі більше, ніж на інвестиції: за 6 місяців 2019 року компанія спрямувала на забезпечення під можливі штрафи і пені за несплачені рентні платежі і податки минулих періодів 1,8 млрд грн, в той час як капітальні вкладення становили 749 млн грн", - йдеться у повідомленні.

На фоні незначних обсягів інвестування компанія відзначає неможливість нарощувати обсягів видобутку.

"За оперативними даними, у вересні 2019 Укрнафта видобула 123,6 тис. т нафти і конденсату і 94,96 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 4,8% і 4,9% більше у порівнянні з вереснем 2018 року і на 3,7% і 5,9% менше видобутку серпня 2019 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у вересні склали 4,12 тис. т нафти та конденсату і 3,17 млн кубометрів газу, незначно зменшившись у порівнянні з попереднім місяцем", - поінформували у компанії.

Разом з тим, компанія вказує на можливість подвоїти видобуток нафти протягом 10 років.

"Укрнафта здатна вдвічі збільшити видобуток нафти протягом 10 років. Для цього потрібні системні інвестиції у сумі понад 100 млн дол. на рік: в модернізацію інфраструктури, буріння нових свердловин, заходи по інтенсифікації свердловин", - додали у компанії.

Як повідомлялося, у НАК "Нафтогаз України" податковий борг Укрнафти разом зі штрафами та пенями оцінюють у 30 млрд гривень. Компанія заявляє, що готова придбати в Укрнафти 4 млрд кубометрів газу, а отримані кошти спрямувати на погашення податкового боргу. Цей план був озвучений ще навесні 2019 року, але може бути реалізований лише після погодження від Кабінету міністрів.

Передбачається, що Нафтогаз придбає 2,062 млрд кубометрів так званого спірного газу - оплатить обсяг, який надійшов від Укрнафти до ГТС у попередні періоди (у 2006 році), а також 2 млрд кубометрів газу майбутнього видобутку.

Як свідчать дані ДФС, Укрнафта із середини червня до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень. Загальний борг ПАТ "Укрнафта" досягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу країни. Компанія називає погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.