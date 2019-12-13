В окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини – ЄС

У 2019 році ситуація з правами людини в анексованому Росією Криму продовжувала погіршуватися.

Про це йдеться в оприлюдненій 13 грудня доповіді Єврокомісії щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС у 2019 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ситуація щодо прав людини на окупованому Кримському півострові продовжувала погіршуватися», - констатується у доповіді.

Так само, як у 2018 році, йдеться про систематичні репресії проти осіб, які протистоять «владі» у Криму.

Окрім цього, тривають арешти, залякування та переслідування кримських татар. Також зареєстровані порушення основоположних прав, включаючи право на освіту.

Окремо в ЄС відзначають грубі порушення фундаментальних свобод на непідконтрольних уряду територіях на сході України, включаючи навмисні убивства, протиправні ув'язнення, насильство на сексуальному та гендерному ґрунті, тортури, порушення прав власності.

Свобода ЗМІ, а також свобода релігій і вірувань також грубо порушуються на цих територіях.