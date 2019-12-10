Чубаров — про "Норманді": У формулі на звільнення "всіх на всіх" немає кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що результати саміту в "нормандському форматі" виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.

"Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних із конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб". У такому формулюванні немає кримських політв'язнів, абсолютна більшість із яких кримські татари... У мене питання до МЗС і найближчих помічників Президента України Володимира Зеленського: Хто, персонально, виписував такий текст Узгоджених висновків?" - зазначив Чубаров.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Учасники "нормандського саміту", зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки і заразом став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

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Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

За результатами саміту сторони прийняли спільне комюніке.