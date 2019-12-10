МЗС вважає оновлену "кримську" резолюцію ООН важливою для деокупації

Оновлена "кримська" резолюція ГА ООН є важливою складовою зусиль України із деокупації тимчасово окупованих територій нашої держави, а також відновлення безпеки та стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів.

Про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку зі схваленням резолюції ГА ООН “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”.

"Резолюція засвідчила глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства триваючими діями РФ з мілітаризації Кримського півострова, серед іншого, розміщенням озброєння та військової техніки, здатних нести ядерну зброю, та проведенням незаконних військових навчань. Такі дії загрожують стабільності у Чорноморському регіоні і поза його межами, а також матимуть негативні довгострокові екологічні наслідки", - зазначається в коментарі.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що міжнародне співтовариство підтвердило чітку позицію щодо неприпустимості непогоджених з Україною візитів на Кримський півострів, а також закликало РФ припинити спроби розповсюдити свою юрисдикцію над ядерними об’єктами та матеріалами в Криму.

МЗС висловило вдячність усім державам, які підтримали схвалення 9 грудня 2019 року Генеральною Асамблеєю ООН посиленої резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.