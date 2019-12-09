Питання Криму постійно на порядку денному, хоч і без міжнародних форматів - Кулеба

Для повернення Криму поки не сформовано жодного міжнародного формату, але питання деокупації півострова постійно стоїть на порядку денному української дипломатії.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ІСTV, передає кореспондент Укрінформу.

"З 2014 року було дуже багато варіантів, у якому форматі розглядати питання Криму, і поки що жодний такий формат не сформувався. Ми продовжуємо вивчати питання, яким чином це можна формалізувати. Наразі такого міжнародного формату за аналогією з "нормандським", де б сідали лідери за стіл переговорів, немає", - сказав Кулеба.

Водночас він додав, що українська дипломатія постійно тримає питання Криму на порядку денному.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувається саміт лідерів країн нормандського формату. У зустрічі взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель.