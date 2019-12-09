Росія активно розвиває ядерну інфраструктуру в окупованому Криму - Єльченко

Російська Федерація продовжує нуклеаризацію Криму, зокрема шляхом розміщення засобів доставки ядерної зброї та активного розвитку ядерної інфраструктури на півострові.

Про це заявив на засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час розгляду резолюції про мілітаризацію Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окупаційна держава вживає заходів щодо нуклеаризації в Криму, зокрема, шляхом розміщення носіїв та інших засобів, здатних доставляти ядерну зброю, а також активного розвитку ядерної інфраструктури на півострові", - зазначив він.

Єльченко нагадав, що відколи Російська Федерація окупувала Крим, "відбувається безупинна мілітаризація Кримського півострова". Йдеться про перекидання на територію України систем озброєння, у тому числі бойових літаків та ракет, здатних переносити ядерну зброю, боєприпаси та військовослужбовців.

За словами Єльченка, окупація та подальша мілітаризація Криму дали Росії змогу поширити зону використання військових кораблів та літаків на весь Середземноморський регіон.

Російська Федерація також активно мілітаризує Азовське море за рахунок збільшення кількості військових кораблів та розміщення їх по всьому морю, сказав представник України при ООН.

Подальшій мілітаризації Криму сприяє незаконне будівництво мосту через Керченську протоку. Додаткові військові сили долучаються під приводом охорони мосту та його інфраструктури.

Єльченко нагадав про захоплення Росією трьох українських суден, які було повернуто "в непридатному стані, без зброї, документів та частини обладнання".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів".