Данілов заявив, що питання Криму не знімається з порядку денного

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що українська влада не знімає з порядку денного питання анексованого Криму.

Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО в суботу, 7 грудня, повідомляє пресслужба Радбезу.

За словами Данілова, в Україні наступного року відбудуться місцеві вибори. «У нас є велике бажання, щоб ці вибори відбулися на всій території України», - сказав він, додавши: «Я б хотів, щоб вони відбулися й у Криму, але, на жаль, поки що це неможливо».

«Але питання Криму ми не знімаємо з порядку денного. Це питання є для нас так само ключовим. Ми свої землі, які належать Україні, свою територіальну цілісність будемо боронити», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, учасники закритого засідання Ради нацбезпеки й оборони, зібраного Президентом Володимиром Зеленським в суботу перед нормандським самітом, розглянули три ключові питання, пов'язані з безпекою та обороною. Крім того, був затверджений один зі сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, який буде втілюватися як основний.

Зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі.