На засіданні РНБО затвердили основний сценарій реінтеграції Донбасу — Данілов

Учасники закритого засідання Ради нацбезпеки й оборони, зібраного Президентом Володимиром Зеленським в суботу перед нормандським самітом, розглянули три ключові питання, пов'язані з безпекою та обороною.

Крім того, був затверджений один зі сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, який буде втілюватися як основний, розповів на брифінгу секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє "5 канал".

За словами Данілова, на засіданні прийняли один зі сценаріїв реінтеграції, який наразі реалізовуватимуть як основний.

"Сценарій реінтеграції, мається на увазі повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей до України. Є ключові моменти, що є на порядку денному", - уточнив секретар РНБО, не пояснюючи подробиць.

Також Данілов зазначив, що в основному йдеться про три позиції для забезпечення проведення виборів: "Обмін, кордон, не стріляємо", - наголосив секретар РНБО.

Друге питання – це питання, пов'язане з територіальною обороною. Відповідальним за цей напрямок призначений генерал-полковник Михайло Коваль. До 31 грудня має бути закінчена підготовча робота щодо проєкту територіальної оборони.

"Всі, хто на сьогодні мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання взяти у цьому участь, – будуть найближчим часом долучені до цього питання", - додав Данілов.

Третє питання, за словами секретаря РНБО, стосувалося кібербезпеки.

"Кібербезпека – дуже важливий на сьогодні момент. Ми щодня відчуваємо атаки з певних територій на наш кіберпростір", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента 3 грудня відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до нормандського саміту, на якій затвердили п’ять імовірних сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі. Крім того, напередодні Зеленський підтвердив проведення у Парижі двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери нормандського формату.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.