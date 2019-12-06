Росія може бути в ПАРЄ попри "вибори" в окупованому Криму - Венеціанська комісія

Парламентська асамблея Ради Європи не має обов'язкового права позбавляти російську делегацію повноважень через протиправне проведення виборів в анексованому Криму.

Про це йдеться в ухваленій у п'ятницю доповіді Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Венеційська комісія ухвалила нову доповідь про наслідки включення міжнародно не визнаної території до загальнонаціонального виборчого округу при проведенні парламентських виборів», - йдеться у документі.

Зазначається, що на тлі існування чітких зобовязань за міжнародним правом – не лише для усіх держав, а й міжнародних організацій – не визнавати анексію, як очевидно, так і приховано, то це не зобов'язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) відмовляти у підтвердженні повноважень делегації держави, що здійснила анексію.

Як повідомлялося, на літній сесії ПАРЄ, де російська делегація була безумовно повернута до Асамблеї, процедурний комітет звернувся до Венеційської комісії із запитом дати оцінку правового стану депутатів Держдуми, за умови, що Росія протиправно провела парламентські вибори в окупованому Криму.

Водночас у комісії заявили, що повноваження російської делегації ще можуть бути оскаржені, адже на сесії у січні 2020 року країни будуть подавати нові делегації.