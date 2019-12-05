У Ростові кримському татарину дали 17 років колонії суворого режиму

Південний військовий суд у місті Ростов-на-Дону засудив кримського татарина Енвера Сейтосманова, обвинуваченого в організації «Хізб ут-Тахрір», до 17 років позбавлення волі.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Відбулося заключне судове засідання у «справі Енвера Сейтосманова». Справу розглядав Південний військовий суд м. Ростов-на-Дону. Судова колегія у складі Сергія Горелова, Миколи Гулька, Олександра Генералова вирок щодо Енвера Сейтосманова - 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі на 1 рік», - йдеться у повідомленні.

У вироку суду йдеться, що Сейтосманов визнаний винним в "організації діяльності організації».

«Сейтосманова Енвера Кязимовича визнати винним в організації діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною, тобто злочином, передбаченим частиною 1 статті 205.5 КК РФ, на підставі якого призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк в один рік», - йдеться у вироку судді.

На думку адвокатів, які працюють з такою категорією справ, у ході усього слідства не надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства, а заарештовані кримські татари обвинувачуються і засуджуються до різних строків у колонії суворого режиму лише на підставі того, що відвідували релігійні збори і читали релігійну літературу, обговорювали соціально-політичні теми.

Згідно з даними Міжрегіональної громадської організації «Правозахисний центр «Меморіал» (МГО «ПЦ «Меморіал»), заарештований позбавлений волі за відсутності події або складу злочину з порушенням російського та міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити Енвера Сейтосманова.

15 листопада 2018 року третій комітет Генеральної асамблеї ООН ухвалив оновлену версію української резолюції з прав людини в анексованому Росією Криму. Українська резолюція називалася «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна».

17 липня 2019 року Європейський парламент оприлюднив повний текст резолюції за підсумками слухань щодо політичних ув'язнених у Росії, зокрема, незаконно ув'язнених українських громадян. У списку вказані 130 імен українських політв'язнів, серед яких і Енвер Сейтосманов. Згідно з документом, від РФ вимагали негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.

8 листопада 2019 року заступник голови місії США при організації з безпеки і співробітництва в Європі Гаррі Каміан виступив із закликами до російського керівництва звільнити всіх українських політв'язнів.

«Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» заборонена Верховним Судом РФ 14 лютого 2003 року. Однак, у матеріалах кримінальних справ, які розслідувалися у Росії і країнах СНД, немає конкретних фактів, що свідчать про терористичну або будь-яку насильницьку діяльність організації.

Фото: Кримська солідарність