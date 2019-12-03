Журналісти опублікували розслідування про бізнес, що працює в Криму в обхід санкцій

Команда журналістів-розслідувачів телеканалу "Настоящее время" і проєкту "Муніципальний сканер" півтора року досліджувала бізнес в Криму і виявила, що понад сотні компаній порушують міжнародні санкції, які обмежують економічну діяльність на анексованому півострові.

Перша частина розслідування, що складається з шести "глав", розміщена на сайті "Настоящего времени".

У главі "Кримські пороми для "зелених чоловічків" йдеться про одну з найбільших російських транспортних груп "АнРуссТранс", що належить бізнесмену Олександру Аннєнкову, який з 2018 року перебуває під українськими санкціями. Частина компаній, пов'язаних з Аннєнковим і зареєстрованих у кіпрських офшорах, брала участь в анексії Криму (перевозила поромами "значну частину техніки і військових", тобто "зелених чоловічків" у лютому 2014 року) і після цього майже п'ять років працювала на півострові, порушуючи європейські санкції.

У трьох главах "Березові бруньки і Коктебель", "Кримське вино з українською етикеткою" і "Гра в етикетки" показано, як виробники алкоголю обходять санкції ЄС і США, які забороняють імпорт, експорт продукції з Криму.

Наприклад, кримські підприємства групи різних компаній, засновники яких пов'язані один з одним та із збанкрутілим в 2009 році українським холдингом "Союз-Віктан", працювали на анексованому півострові з порушенням європейських санкцій, "деякі продовжують їх порушувати й досі". Вони використовують відомі торговельні марки Medoff, "Мѣрная", "На березових бруньках", Arctica, "Коктебель".

Один із найбільших українських виробників алкоголю "Алеф-Віналь" після анексії Криму юридично також розділив свій бізнес - на українську і російську частини. Зараз компанія продає в Росії "вино з захищеним географічним зазначенням Крим", а для Європи і США розливає свою продукцію на материковій Україні, при цьому виноград на обох виробництвах той самий. (Крім того, російські "Алеф-Віналь-Крим" також багаторазово кредитувалися в російському Національному комерційному банку, який перебуває під санкціями ЄС і США.)

Аналогічну схему застосовує відомий "Інкерманський завод марочних вин", який розділився на українську і "російську" частини. На заводі в Севастополі розливають вино для експорту в Росію, на материковій Україні випускають вино з тією ж торговельною маркою Inkerman - але розлите на заводі в Новій Каховці. Проте за обома виноробнями стоїть шведська компанія Inkerman Interrnational, яку очолює український мільйонер Валерій Шамотій. Вона працювала, порушуючи санкції Євросоюзу, майже 5 років. (До 2016 року одним із власників Inkerman International через кіпрську і американську компанію була голова Мінфіну Наталія Яресько).

У главах "Ліга санкцій" і "Бізнес в Криму і реабілітація військових у Києві" розказано про працюючих у Криму в порушення санкцій готелів, туристичних комплексів, що належать відомим персонам.

Зокрема, дружина відомого кавеенщика, редактора "Ліги сміху" Андрія Чивуріна Лариса, "порушуючи європейські та українські санкції, через кілька офшорних компаній володіє готелем в анексованому Криму". Крім того, "через те, що в цій схемі також бере участь британська філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon, кримський бізнес Чивуріна може порушувати й американські санкції".

Власниця еко-готелю "Артеміда" в Криму Світлана Синенко після анексії поїхала з півострова й організувала реабілітаційний центр для учасників воєнних дій на Донбасі, спочатку центр працював у Кривому Розі, пізніше переїхав до Києва (через нього пройшло понад 300 атошників, наразі центр припинив роботу , "тому що з'явилися аналогічні державні програми"). Однак її кримський туристичний комплекс продовжує працювати, порушуючи санкції Євросоюзу. Щоправда, там приймають не туристів, як колись, а здають приміщення будівельникам, які працюють поблизу. Тому "Артеміда", за словами Синенко, прибутку не приносить.

Друга і третя порції матеріалів "Міжнародні компанії", "Олігархи і політики" будуть опубліковані 10 і 17 грудня. В них оповідатиметься, як "економічні обмеження ЄС, США і України порушують мільярдери Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ, російський бізнесмен і акціонер "Новой газеты" Олександр Лебедєв, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв та багато інших бізнесменів" і як "на півострові працюють компанії, пов'язані з німецьким авіаперевізником Lufthansa ".