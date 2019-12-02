Зеленський вважає, що США можуть допомогти повернути Крим

Переговори про майбутнє Криму можна було б вести у форматі Україна-Росія-США.

Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ, зокрема польському виданню Gazeta Wyborcza.

“Думаю, що у справі Криму могли б допомогти США. Такий формат переговорів міг би включати Україну, Росію, США”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що запитає інших лідерів на "нормандському" саміті 9 грудня, чи можливий такий формат. Якщо ж це неможливо, то Президент України хотів би визначити якийсь формат переговорів щодо Криму.

За словами Зеленського, питання Криму зараз ніде не обговорюється, є лише заяви міжнародних партнерів України.

“Мінськ" можна оцінювати по-різному, але це, принаймні, якесь місце для переговорів. А питання Криму в міжнародному форматі не обговорювалося впродовж останніх п’яти років”,- констатував Зеленський.

Як повідомлялося, 9 грудня має відбутися перший за три роки саміт у "нормандському форматі".