Зеленський — про зниження тарифів на тепло: Знайшли цікаве рішення

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступної зими тарифи на опалення можуть бути зменшені майже наполовину.

Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.

"Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що уряд ухвалив програму "Гарантована ціна на газ" і ціна на газ зменшилася на 7%.

"Працюємо над тим, щоб зниження було ще більшим", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада уряд встановив запобіжник, що захистить людей від коливань ціни на газ взимку в умовах потенційної відсутності транспортування газу українською ГТС. Для цього розроблено програму "Гарантована ціна на газ".