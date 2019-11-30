Зеленський про тарифи на газ: Платити неможливо, зменшити

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наради в Офісі Президента, де посадовці шукали шляхи зниження тарифів на газ.

Відповідне відео він розмістив у себе на сторінці у Facebook.

“Ціни на газ зменшились, а тарифи — ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну та зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення. “Платити неможливо, зменшити”, — написав Зеленський.

На відео видно, що на нараді, зокрема, присутній Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, глава Офісу Президента Андрій Богдан, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, уряд скасував існуючі обмеження на тарифи на опалення та гарячу воду.