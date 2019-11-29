Представництво Зеленського в АРК звернулося до Apple через "російський" Крим
Про це представництво повідомило на своїй сторінці у Facebook.
"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, що пов’язані з неправильними позначеннями Криму чи відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми надіслали відповідні запити AFP News Agency та Apple Incs щодо відповідних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території. Міністр закордонних справ України Володимир Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією.
Крім того, Посольство України в США звернулось із офіційними запитами до американської кампанії Apple після повідомлень про позначення в її програмних додатках Криму як території РФ.
Обурення діями Apple висловили також в МЗС Литви та Польщі.