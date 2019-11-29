Представництво Зеленського в АРК звернулося до Apple через "російський" Крим

Представництво Президента України в АРК направило запити компаніям Apple Incs і AFP News Agency через неправильне позначення тимчасово окупованого півострова та відносин з його окупантами.

Про це представництво повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, що пов’язані з неправильними позначеннями Криму чи відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми надіслали відповідні запити AFP News Agency та Apple Incs щодо відповідних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території. Міністр закордонних справ України Володимир Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією.

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Крім того, Посольство України в США звернулось із офіційними запитами до американської кампанії Apple після повідомлень про позначення в її програмних додатках Криму як території РФ.

Обурення діями Apple висловили також в МЗС Литви та Польщі.