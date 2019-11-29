У МЗС Польщі розкритикували Apple за “російський” Крим

У Міністерстві закордонних справ Польщі назвали “соромом” позначення компанією Apple у своїх додатках Криму як території Росії.

Про це написав у Twitter заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

“Дозвольте мені приєднатися до України, висловлюючи розчарування нещодавнім підходом компанії Apple до Криму, визначаючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple!”, - написав Пшидач англійською мовою, роблячи репост з цього приводу коментаря глави МЗС України Вадима Пристайка.

Як повідомлялося, компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території. Міністр закордонних справ України Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.