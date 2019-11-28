Литва закликала Apple виправити додатки з “російським” Кримом

Литва поділяє обурення України з приводу позначення компанією Apple Криму російською територією у своїх додатках.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Ми приєднуємося до України, яка висловила розчарування підходом Apple до позначення Криму як Росії. Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неправильної точку зору, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його все ще окупує Росія, це українська земля, а люди продовжують гинути у війні", - написав Лінкявічюс.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.