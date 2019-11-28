На форумі ООН у Женеві засудили російську блокаду портів Азову

Блокада Росією Маріуполя та Бердянська погіршила становище працівників цих портів, а незаконні затримання українських рибалок в Азовському та Чорному морях шкодять морському рибальству.

Про це йдеться у заяві низки українських морських організацій та профспілок, виголошеній професором, доктором юридичних наук Борисом Бабіним на Форумі ООН з питань бізнесу та прав людини, який проходив 25-27 листопада у Женеві, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Блокада Азовського моря та Керченської протоки для вантажних суден, що прямують до українських портів Маріуполя та Бердянська, організована російськими збройними силами у 2018 році, значно погіршила становище працівників цих портів. Незаконні масові затримання українських рибалок в Азовському та Чорному морях кораблями ВМФ РФ зменшили можливість українського традиційного морського місцевого рибальства у власних водах", - йдеться у заяві.

Документ підтримали Профспілка працівників водного господарства України, Український морський союз, Українська незалежна морська профспілка, Федерація морських профспілок України, Українська профспілка працівників транспорту та докерів, Благодійний фонд "Морська дружба".

Представники українського морського бізнесу та профспілок, неурядових організацій висловили занепокоєння щодо "подальшого поглиблення ризиків та загроз у морському секторі України, які мають не лише економічне значення, а й справляють величезний вплив на людський вимір для сотень тисяч українських моряків, рибалок, портових працівників та їхніх сімей".

"Сьогодні український вантажний та рибальський флот продовжує скорочуватися через дискримінацію українських суден в умовах конфлікту. Російська нелегальна морська діяльність в Криму та відповідний військовий тиск створюють безробіття для українських морських працівників, які проживають у Криму та залучені до місцевого і глобального ринку морської праці", - зазначається у заяві.

Крім того, наголошується, що російська активна військова присутність на захоплених українських газовидобувних платформах у північній частині Чорного моря "загрожує безпеці судноплавства в напрямку всіх українських портів Чорного моря".

Документ закликає міжнародні організації та іноземні уряди, бізнес-асоціації та профспілки взяти активну участь у моніторингу ситуації з правами членів екіпажів вантажних і рибальських суден у водах Азовського та Чорного морів, прилеглих до України, включно з Керченською протокою. А також долучитися до розробки власних механізмів такого моніторингу, включаючи діяльність місій ООН та ОБСЄ в Україні, до забезпечення відповідних структур кваліфікованим персоналом та відповідним обладнанням.

"Ми вимагаємо від Росії утримуватися від будь-яких подальших провокаційних дій проти вантажних і риболовецьких суден у зоні конфлікту, проти портів Чорного та Азовського морів, включаючи спроби блокади. А також вимагаємо демілітаризувати українські морські об'єкти та споруди, захоплені з 2014 року, і виконати вимоги міжнародного морського та гуманітарного права на окупованих українських територіях і морських водах, прилеглих до них", - зазначається у заяві українських морських організацій та профспілок.