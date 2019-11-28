На форумі ООН у Женеві засудили російську блокаду портів Азову

На форумі ООН у Женеві засудили російську блокаду портів Азову

Заява
Укрінформ
Блокада Росією Маріуполя та Бердянська погіршила становище працівників цих портів, а незаконні затримання українських рибалок в Азовському та Чорному морях шкодять морському рибальству.

Про це йдеться у заяві низки українських морських організацій та профспілок, виголошеній професором, доктором юридичних наук Борисом Бабіним на Форумі ООН з питань бізнесу та прав людини, який проходив 25-27 листопада у Женеві, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Блокада Азовського моря та Керченської протоки для вантажних суден, що прямують до українських портів Маріуполя та Бердянська, організована російськими збройними силами у 2018 році, значно погіршила становище  працівників цих портів. Незаконні масові затримання українських рибалок в Азовському та Чорному морях кораблями ВМФ РФ зменшили можливість українського традиційного морського місцевого рибальства у власних водах", - йдеться у заяві.

Документ підтримали Профспілка працівників водного господарства України, Український морський союз, Українська незалежна морська профспілка, Федерація морських профспілок України, Українська профспілка працівників транспорту та докерів, Благодійний фонд "Морська дружба".

Читайте також: ЄС рішуче засуджує агресію Росії та закликає "розблокувати" Азовське море

Представники українського морського бізнесу та профспілок, неурядових організацій висловили занепокоєння щодо "подальшого поглиблення ризиків та загроз у морському секторі України, які мають не лише економічне значення, а й справляють величезний вплив на людський вимір для сотень тисяч українських моряків, рибалок, портових працівників та їхніх сімей".

"Сьогодні український вантажний та рибальський флот продовжує скорочуватися через дискримінацію українських суден в умовах конфлікту. Російська нелегальна морська діяльність в Криму та відповідний військовий тиск створюють безробіття для українських морських працівників, які проживають у Криму та залучені до місцевого і глобального ринку морської праці", - зазначається у заяві.

Читайте також: Чотири країни закликали Росію “розблокувати” Азовське море

Крім того, наголошується, що російська активна військова присутність на захоплених українських газовидобувних платформах у північній частині Чорного моря "загрожує безпеці судноплавства в напрямку всіх українських портів Чорного моря".

Документ закликає міжнародні організації та іноземні уряди, бізнес-асоціації та профспілки взяти активну участь у моніторингу ситуації з правами членів екіпажів вантажних і рибальських суден у водах Азовського та Чорного морів, прилеглих до України, включно з Керченською протокою. А також долучитися до розробки власних механізмів такого моніторингу, включаючи діяльність місій ООН та ОБСЄ в Україні, до забезпечення відповідних структур кваліфікованим персоналом та відповідним обладнанням.

Читайте також: Через дії РФ загрози у Чорному й Азовському морях постійно зростають — Загороднюк

"Ми вимагаємо від Росії утримуватися від будь-яких подальших провокаційних дій проти вантажних і риболовецьких суден у зоні конфлікту, проти портів Чорного та Азовського морів, включаючи спроби блокади. А також вимагаємо  демілітаризувати українські морські об'єкти та споруди, захоплені з 2014 року, і виконати вимоги міжнародного морського та гуманітарного права на окупованих українських територіях і морських водах, прилеглих до них", - зазначається у заяві українських морських організацій та профспілок.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-