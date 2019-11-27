У Зеленського спростовують "домисли та маніпуляції" про ЦНАПи на адмінмежі з Кримом

Представництво Президента України в АР Крим підтримує облаштування ЦНАПів на КПВВ в Херсонській області, на адмінмежі з Автономною Республікою Крим, за умови, що відповідні органи зможуть там забезпечити належний рівень захисту інформації.

Про це постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні колеги, у зв‘язку з різноманітними домислами та маніпуляціями, які з’являються в певних колах і серед певних людей, зазначу позицію Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим щодо облаштування ЦНАПів і сервісної зони на КПВВ на адміністративній межі з ТОТ АР Крим. Представництво підтримує облаштування ЦНАПів на КПВВ, звісно, за умови, що відповідні органи зможуть там забезпечити належний рівень захисту інформації», - йдеться у повідомленні.

На думку Кориневича, кримчани, які перетинають адмінмежу лише з метою здати/отримати певні документи, повинні мати таку можливість безпосередньо на КПВВ.

Представництво також підтримує розбудову належної сервісної зони на КПВВ, яка включатиме аптеку, обмін валют, кімнату матері та дитини, кафе, належного стану санвузли, автостанцію, магазин з "нормальним вибором товарів".

Окрім цього, зазначається, що представництво підтримує необхідність забезпечення транспортного сполучення з найближчими населеними пунктами від КПВВ та якісне дорожнє покриття, аби стимулювати кримчан подорожувати країною та підтримувати зв’язки з Батьківщиною.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, будівництво нових режимних зон на двох КПВВ - "Чонгар" та "Каланчак", на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, закінчено, триває оснащення сервісних зон. Експерти, у свою чергу, критикують ідею розміщення на КПВВ ЦНАПів, головним чином – з огляду на питання безпеки.

Вони вважають також, що кримчани мають їздити на материк далі, за КПВВ, комфортно добираючись до населених пунктів Херсонщини, де працюють ЦНАПи. Їздити на легальному транспорті гарними дорогами і не лише за адмінпослугами, а й для того, щоб спілкуватися, отримувати юридичні, культурні послуги.