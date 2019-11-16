На адмінмежі з Кримом триває оснащення сервісної зони

Тимчасові КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з АР Крим відкрито, тут триває оснащення сервісної зони.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Продовжується оснащення сервісної зони тимчасового КПВВ. На території вже змонтовані металеві конструкції будівель автостанції, центру надання адміністративних послуг, приміщення для відпочинку водіїв тощо", - йдеться у повідомленні.

Зараз триває низка супутніх робіт, зокрема, з благоустрою території.

Як зазначив Гусєв, будівництво режимної зони тимчасового КПВВ "Чонгар" завершено у встановлені терміни. У ході реалізації першої черги проєкту облаштування перетину адмінмежі між Херсонщиною та тимчасово окупованою територією АР Крим для громадян створені комфортні умови проходження паспортного та митного контролю.

"Будівництво другої черги пункту в’їзду-виїзду, згідно з дорученням Президента України Володимира Зеленського має завершитися до 20 грудня", - підкреслив очільник Херсонської ОДА.

Він додав, що за добу КПВВ "Чонгар" здатен пропускати до 4 тисяч пішоходів і близько 800 транспортних засобів.

Як повідомляв Укрінформ, на реконструйованих і відкритих 15 листопада КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" вже працюють пункти медичної допомоги та сервіси "Нової пошти". Незабаром тут відкриються автовокзали, центри надання адмінпослуг та зони відпочинку для матері й дитини.