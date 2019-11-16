На адмінмежі з Кримом триває оснащення сервісної зони

На адмінмежі з Кримом триває оснащення сервісної зони

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Укрінформ
Тимчасові КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з АР Крим відкрито, тут триває оснащення сервісної зони.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Продовжується оснащення сервісної зони тимчасового КПВВ. На території вже змонтовані металеві конструкції будівель автостанції, центру надання адміністративних послуг, приміщення для відпочинку водіїв тощо", - йдеться у повідомленні.

Зараз триває низка супутніх робіт, зокрема, з благоустрою території.

Як зазначив Гусєв, будівництво режимної зони тимчасового КПВВ "Чонгар" завершено у встановлені терміни. У ході реалізації першої черги проєкту облаштування перетину адмінмежі між Херсонщиною та тимчасово окупованою територією АР Крим для громадян створені комфортні умови проходження паспортного та митного контролю.

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"Будівництво другої черги пункту в’їзду-виїзду, згідно з дорученням Президента України Володимира Зеленського має завершитися до 20 грудня", - підкреслив очільник Херсонської ОДА.

Він додав, що за добу КПВВ "Чонгар" здатен пропускати до 4 тисяч пішоходів і близько 800 транспортних засобів.

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Як повідомляв Укрінформ, на реконструйованих і відкритих 15 листопада КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" вже працюють пункти медичної допомоги та сервіси "Нової пошти". Незабаром тут відкриються автовокзали, центри надання адмінпослуг та зони відпочинку для матері й дитини.

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