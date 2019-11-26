До Криму переселили вже пів мільйона росіян — Ташева

В окупований Крим переміщено пів мільйона громадян РФ, проте Росія навмисно занижує цю статистику.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила заступник постійного представника Президента України в АРК Таміла Ташева.

«За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 тисяч осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток по відношенню до загальної чисельності жителів Криму. РФ говорить про менші цифри, вони показують приблизно 280 тисяч осіб », - сказала Ташева.

За її словами, в РФ занижують цифри громадян, яких переміщуються до Криму, тому що розуміють, що за міжнародним правом цілеспрямоване переміщення населення з метою зміни етнічного складу території є злочином.

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Вона зазначила, що з часу окупації Криму звідти виїхали 25 тисяч кримських татар.

«Можна говорити, що за цей час виїхало з Криму близько 25 тисяч кримських татар. Скільки всього людей — цифри дуже різні. Офіційні — близько 50 тисяч осіб, але реальні цифри можуть бути навіть удвічі більші. Адже чимало не реєструються як внутрішньо переміщені особи», - додала Ташева.