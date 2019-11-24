The Economist показав ролик з Україною без Криму

The Economist показав ролик з Україною без Криму

Укрінформ
Британський щотижневик The Economist показав ролик, в якому зображена мапа України без Криму.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії у Тwitter.

"Ми дуже сподіваємося, що таке поважне та всесвітньо відоме видання виправить мапу належним чином", - йдеться в повідомленні дипмісії.

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Раніше американське видання The New York Times опублікувало статтю про українського олігарха Ігоря Коломойського, в якій зображено мапу України без Криму.

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