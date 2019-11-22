Суд у Ростові залишив під арештом фігурантів “сімферопольської справи”

У п'ятницю, 22 листопада, обласний суд Ростова-на-Дону відхилив апеляційну скаргу на продовження арешту кримських активістів Руслана Сулейманова й Ерфана Османова, які є фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Світлану Олексієнко.

“Сьогодні, в обласному суді міста Ростов-на-Дону, оскаржувалися постанови Ленінського районного суду від 11 листопада 2019 року і від 12 листопада 2019 року стосовно Сулейманова Руслана й Османова Ерфана. Постанови залишено без змін незважаючи на те, що я вказувала, що судом не було досліджено належним чином підстави правомірності залишення строку тримання під вартою", - повідомила Олексієнко.

За словами адвоката, суд, задовольняючи клопотання слідчого про продовження її підзахисним терміну утримання під вартою, лише формально перерахував зазначені у ст.97 КПК РФ підстави для цього, не назвавши конкретних причин, на підставі яких Сулейманов і Османов, перебуваючи на волі, могли б "сховатися від органів попереднього слідства і продовжити займатися злочинною діяльністю".

Як вважає Олексієнко, неефективна організація попереднього розслідування протягом семи місяців не є підставою для продовження строку тримання під вартою підозрюваних і тягне за собою винесення судом окремої ухвали. Незважаючи на всі наведені доводи захисту, суд залишив рішення про арешт без змін.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року російські силовики в окупованому Криму провели обшуки у будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання “Кримська солідарність". Всього було затримано близько 24-х активістів, яких незаконно вивезли на територію Росії в Ростов-на-Дону і тримають в різних СІЗО Ростовської області.