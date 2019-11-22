Дружина політв'язня Салієва розповіла в ОБСЄ про переслідування кримських татар

Кримські татари виходять на пікети, щоб висловити протест проти репресій, проте окупаційна влада фабрикує проти них кримінальні справи.

Про це заявила дружина політв'язня Сейрана Салієва, правозахисниця і активістка "Кримської солідарності" Муміне Салієва на заході "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму", проведеному в рамках Додаткової наради з людського виміру в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Колективний дух, згуртованість, захист свого народу – це те, що вкладено в менталітет кримських татар. Тому, коли вони бачать, що в дім їхніх співвітчизників вдираються силовики, озброєні до зубів, з автоматами, з собаками, розбиваючи вікна, двері, люди не можуть удавати, ніби нічого не відбувається, і спонтанно збираються біля будинків і будівель судів. Без організаційних дій, вони виходять на пікети, аби висловити свій політичний протест проти репресій щодо корінних мешканців Криму", - заявила Салієва.

Вона повідомила, що її чоловік, журналіст, який вважається "рекордсменом" за кількістю пред'явлених адміністративних і кримінальних статей, уже 2 роки утримується у в'язниці тільки за те, що 12 травня 2016 року, коли проходили обшуки в будинках чотирьох кримських татар, а також заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова в Бахчисараї, він розповів про ці облави в гучномовець місцевої мечеті.

"Сьогодні поряд з моїм чоловіком утримуються у в'язницях по сфабрикованих кримінальних справах десятки громадянських журналістів, які спочатку притягувалися до адміністративної відповідальності виключно за свою громадську діяльність і активність, за нібито участь у так званих несанкціонованих мітингах. Це Наріман Мемедемінов, Марлен Асанов, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов", - заявила правозахисниця.

Читайте також: В ОБСЄ розповіли про утиски кримських татар окупаційною владою

За її словами, спочатку з рук цивільних журналістів, які вели стріми на місцях обшуків, силовики просто вибивали з рук телефони й камери. "Але це не зупинило рішучість активістів приходити на місця облав і продовжувати репортажі. Тому влада вирішила використовувати закон і застосувати статті, що передбачають штрафи та адміністративні арешти, як спосіб тиску на активістів і народ у цілому, аби заглушити активізм і вселити страх у людей", - сказала Салієва.

Поряд з тиском на активістів проводилися спроби зриву щомісячних зустрічей "Кримської солідарності", де збиралися адвокати, члени родин політв'язнів, активісти та всі небайдужі.

"Силовики в масках вдиралися на зустріч під приводом анонімного дзвінка, або масової перевірки документів присутніх, або ж вручали адвокатам якісь застереження, щоб не надумали організувати масові пікети", - додала Салієва.

"У Криму зараз грубо порушуються права кримських татар, корінного народу півострова, на вільне від утисків життя, на проведення мирних зібрань у тому числі. Ці факти, як червона риска, яка вже пролягла над долею народу", - резюмувала правозахисниця.