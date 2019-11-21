Заборона в РФ Меджлісу порушила колективне право кримських татар - Барієв

Заборона Меджлісу російською окупаційною владою порушила колективне право кримських татар на управління представницькими інституціями.

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таку заяву Барієв зробив під час заходу "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму", проведеного в рамках Додаткової наради з людського виміру в штаб-квартирі ОБСЄ у Відні.

"Меджліс - єдиний повноважний представницько-виконавчий орган кримськотатарського народу, який обирається Курултаєм, керується його рішеннями, нормами міжнародного права і законами України. Основною метою Меджлісу є усунення наслідків геноциду, вчиненого СРСР щодо кримських татар", - підкреслив Барієв.

Він також наголосив, що Курултай є вищим представницьким органом, який обирається на прямих виборах таємним голосуванням і вирішує основні соціальні, політичні та культурні питання кримськотатарського народу.

"Останні вибори делегатів Курултаю відбулися в 2013 році. Незалежними спостерігачами ці вибори було визнано демократичними", - додав член Меджлісу.

Барієв нагадав, що рішенням Верховного суду РФ від 29 вересня 2016 року Меджліс був оголошений "екстремістською організацією" і заборонений.

"Таким чином, було порушено колективне право кримських татар на управління представницькими інституціями. Окупаційна влада забороняє проведення засідань представницького органу кримських татар для ухвалення важливих для народу рішень. Проти ряду членів Меджлісу та делегатів Курултаю ФСБ проводить систематичні репресії", - заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру.

Він закликав "на постійній основі вимагати від Росії виконання резолюцій ПА ОБСЄ щодо скасування рішення про заборону Меджлісу". Крім того, за словами Барієва, необхідно "посприяти в забезпеченні вільних демократичних виборів до представницьких органів кримськотатарського народу під егідою ОБСЄ". Своєю чергою Росія мусить виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН, тобто "скасувати рішення Верховного суду про заборону Меджлісу й дозволити йому працювати на території Криму".

На рівні Української держави, переконаний Барієв, потрібно ухвалити закон про корінні народи України, "таким чином, адекватно ввести Меджліс кримськотатарського народу в правове поле України".

Також, на переконання Барієва, є необхідність розробити "механізм інституційного представництва Меджлісу кримськотатарського народу в складі українського представництва в міжпарламентському співробітництві".