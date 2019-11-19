Знищення субмарини та ракетні стрільби: Росія влаштувала навчання в Чорному морі

Росія розпочала проведення навчань у Чорному морі, в яких задіяні понад 10 кораблів і авіація.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту РФ.

"Більш як 10 кораблів Чорноморського флоту вийшли в море з пунктів базування Севастополь і Новоросійськ для проведення спільних навчань з виконанням ракетних і артилерійських стрільб", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході навчань екіпажі кораблів перевірять навички з тралення, ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення та завдання удару по береговому командного пункту, а також відбиття атаки засобів повітряного нападу умовного противника.

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Крім кораблів, у навчаннях будуть задіяні винищувачі Су-30СМ.