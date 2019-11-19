Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній

Окупанти намагаються знести храм ПЦУ у Євпаторії - Епіфаній

Укрінформ
Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії.

Про це повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

"Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї «гарячої точки» додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести", - йдеться у повідомленні.

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Митрополит закликав український Уряд нарешті ухвалити рішення щодо розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні", - переконаний Епіфаній.

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Він також закликав російських окупантів схаменутися та "припинити злочин  проти законів людських та Закону Господнього"

"Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі", - наголосив митрополит.

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